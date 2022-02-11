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В Бурятии, Туве и на Алтае стартует экспедиция по учёту снежных барсов

В Бурятии, Туве и на Алтае стартует экспедиция по учёту снежных барсов
Общество, 
В этих регионах сосредоточено до 90-95 % российской популяции хищника

Численность краснокнижного снежного барса посчитают с начала февраля до конца марта в Республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где сосредоточено до 90-95 % российской популяции снежного барса. Экспедиции в Бурятии пройдут на хребте Восточных Саян, сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы (WWF).

- В этом году участниками станут рекордное количество специалистов и организаций. В 2015 году по инициативе WWF России в России впервые прошёл полномасштабный учёт снежного барса. Во время работ инспекторы и учёные ищут и фиксируют следы жизнедеятельности ирбиса - отпечатки лап, шерсть, поскрёбы на земле, задиры на деревьях, собирают шерсть и экскременты для молекулярно-генетического анализа, проверяют автоматические камеры, установленные ранее. Попутно эксперты посчитают и численность сибирского горного козла - основной добычи ирбиса в России, снимут петли и капканы, зафиксируют природоохранные нарушения, - рассказал старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов.

Фиксировать найденные следы жизнедеятельности, координаты находок и фотоловушек специалисты будут с помощью мобильного приложения для учета ирбиса NextGIS Collector. Приложение разработано и внедрено WWF России и является электронной учетной формой.

В Бурятии участниками полевых экспедиций станут региональная общественная организация «Азия-Ирбис» и национальный парк «Тункинский».

Результаты учёта WWF России озвучит в апреле 2022 года.

Первыми на учёт снежного барса отправятся сотрудники Дирекции ООПТ Республики Алтай и Сайлюгемского национального парка. Экспедиция стартует 13 февраля.

снежный барс

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