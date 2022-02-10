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В Бурятии главврач Тункинской больницы подвёл итоги работы за год

В Бурятии главврач Тункинской больницы подвёл итоги работы за год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дамнин Мунконов отметил новое оборудование и строительство ФАПов

Тункинская центральная районная больница подвела итоги своей работы за 2021 год. Коллективу больницы минувший год запомнится прежде всего улучшением материально-технической базы учреждения и строительством двух новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

- Для Тункинской больницы 2021 год был напряжённым, но успешным: мы ввели новый ФАП в селе Хойтогол, а весной у нас появился ФАП в селе Туран. Также в этом году мы получили новую «скорую помощь», несколько легковых медицинских автомобилей и новое оборудование, способное выявлять рак на ранней стадии, - рассказал главный врач Тункинской центральной районной больницы Дамнин Мунконов.

Также Мунконов отметил успешный охват вакцинации против COVID-19. В Тункинском районе удалось вакцинировать больше 90% местных жителей.

- Мы успешно провели вакцинацию против COVID-19, охватив 90,2% населения района. Работали самоотверженно, с энтузиазмом. К первой волне пандемии мы в целом подошли во всеоружии, имея достаточный запас медикаментов, необходимых в данной ситуации. Мы приобрели опыт, столь необходимый для лечения подобной напасти. Поэтому волны – это испытания, к которым мы готовы. Будем развиваться, работать и действовать дальше, - дополнил Мунконов.

В одном из самых отдалённых районов республики теперь есть новейшее оборудование, помогающее определять рак на ранних стадиях. Об этом радостном событии нам рассказала врач-эндоскопист Тункинской ЦРБ Туяна Сушенова.

– В июле этого года в нашу больницу поступило новое оборудование – видеоэндоскопическая система Sonoscape HD-500. Мы его очень долго ждали, ведь с её помощью можно выявлять ранние стадии онкологических заболеваний, таких как раковые заболевания желудка и толстой кишки. Если мы выявляем такие случаи, то отправляем таких пациентов на раннее оперативное лечение, без разрезов, - поделилась Сушенова.

Благодаря этому оборудованию врачи-онкологи сохранили здоровье пяти жителям Тунки, у кого вовремя выявили раннюю стадию рака.

- Мы работаем на новом оборудовании уже около четырёх месяцев, но работа идёт на совершенно другом уровне. За эти месяцы мы выявили около пяти онкобольных с ранними стадиями рака. То есть уже пять человек сохранят своё здоровье благодаря новейшему оборудованию, - пояснила специалист.

Также район пополнился новыми кадрами, с приходом детского стоматолога и хирурга-травматолога врачам стало значительно легче работать.

«За год у меня было около двух тысяч пациентов, включая медосмотры, то есть в день примерно 10 пациентов плюс медосмотры. но сейчас с приходом детского стоматолога стало намного легче работать», «Весь год я был одним травматологом на весь район, за один год через руки травматолога проходит до двух тысяч пациентов, недавно к нам приехал врач хирург-травматолог, и сразу ощутимо легче стало легче работать», - такими новостями поделились тункинские врачи.
Тункинская ЦРБ медицинская помощь

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