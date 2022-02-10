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В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром

В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
Общество,  Фото:"Тунка-инфо"
В строительстве участвует директор образовательного учреждения

В Шимкинской школе-интернате в Тнукинском районе Бурятии началось строительство скалодрома, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7».

Скалодром строят в спортивном зале школы своими усилиями коллектива школы под руководством директора Сергея Сушкеева.

Этот скалодром станет первым в районе. Его будут использовать для проведения соревнований по скалолазанию.
спорт скалолазание

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