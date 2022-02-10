В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром

В строительстве участвует директор образовательного учреждения



В Шимкинской школе-интернате в Тнукинском районе Бурятии началось строительство скалодрома, сообщается в группе «Тунка-инфо. 24/7».



Скалодром строят в спортивном зале школы своими усилиями коллектива школы под руководством директора Сергея Сушкеева.



Этот скалодром станет первым в районе. Его будут использовать для проведения соревнований по скалолазанию.

