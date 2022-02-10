В заполярную Якутию завезли бизонов и верблюдов

Резидент Арктической зоны РФ создал научно-экспериментальное животноводческое хозяйство
В Нижнеколымском районе Якутии резидент Арктической зоны РФ развернул экспериментальное животноводческое хозяйство – построил помещения для скота и завёз бизонов, коз и верблюдов. Предприятие расположено на территории природного заказника «Плейстоценовый парк» и является частью амбициозного проекта по воссозданию тундростепи в Заполярье, автором которого является российский ученый-эколог Сергей Зимов.
- В рамках реализации проекта на территории заказника были построены помещения для животных, приобретены и завезены 10 верблюдов и 40 коз из Чувашии, 12 американских степных бизонов из Дании, – сообщил индивидуальный предприниматель Никита Зимов.
Авторы научного эксперимента уверены в возможности воссоздания экосистемы «мамонтовых степей» на территории, где сейчас растут мхи, вечнозелёные кустарники и тундровый лес. Для этого территория заказника, расположенного недалеко от посёлка Черский, активно заселяется животными, способными выжить в суровых северных условиях.
- Животные дадут возможность травам и злакам получить конкурентное преимущество и позволят формировать богатые луга. Кроме влияния на климатическую ситуацию, проект несёт с собой ряд социально-экономических выгод, таких как привлечение туристов, восстановление богатства дикой природы и, как следствие, улучшение ресурсной базы для коренных народов, – утверждает Никита Зимов.
Вытаптывание снега на зимних пастбищах позволит сохранять вечную мерзлоту, таяние которой грозит разрушением зданий, объектов инфраструктуры и выбросами парниковых газов в атмосферу. Вдобавок, травы и злаки, которые светлее лесов и кустарников, дают прямое охлаждение климата через эффект альбедо. Такие растения, кроме того, эффективнее поглощают диоксид углерода из атмосферы.
- Сейчас во многих странах мира существует тренд на снижение углеродного следа. Считается, что в этом деле может помочь посадка деревьев, но в силу климатических условий, деревья на Севере России редкие, низкие и долго растут. Плюс ко всему, подвержены пожарам. Травы и злаки же, создают мощные и глубокие корни, которые позволяют накапливать от 100 до 300 граммов углерода на квадратный метр в год. Если возродить пастбищные экосистемы на значительной территории российской Арктики, то Россия до 2060 года станет углеродно-нейтральной, – заявил Никита Зимов.
По соглашению с корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики общий объём инвестиций в проект составил более 2 млн рублей.
В 2022 году предприниматель планирует завоз 25 овцебыков и завершение строительства 20-километрового забора вокруг территории животноводческого хозяйства. Он так же намерен освоить новое направление бизнеса, занявшись транспортными перевозками в рамках северного завоза. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В заполярную Якутию завезли бизонов и верблюдов
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