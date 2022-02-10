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«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём

«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова просит горожан «не поганить воздух»

Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова (солистка панк-рок-группы «Аборт мозга») призвала улан-удэнцев проявить солидарность и отказаться от отопления своих домов углём. Она написала на эту тему пост на странице в Facebook. Запись начинается с цитаты из гимна республики «Я не дышу, а пью благоуханье...»

- Есть такие места в Улан-Удэ, где дышать больно, например, Шишковка, Комушка и улица Павлова, Энергетик, да и везде, где частный сектор - реально невозможно дышать. Упоротые горожане продолжают топить углём, я понимаю, нет денег, но зачем вы душите нас? А если у вас на канализацию или постройку туалета не будет денег, вы нужду справлять будете прямо на голову другим людям? А если денег не будет на проезд, так что, нагло в трамвай лезть будете? У нас люди считают, что им все обязаны, государство и так установило гарантии типа МРОТ, маткапитал, пенсии и т.д. У нас же люди считают, что если нет работы, с устраивающей их зарплатой, то значит безработица, - начала Наталья Семёнова.

Она считает необходимым запрет на топку углём и прочими вредными материалами. А тем, у кого нет на это возможности, она предлагает сменить место жительства и переехать в квартиру.

- Не можете найти деньги - значит продавайте частный дом, переезжайте в многоквартирный, переезжайте куда-нибудь, где можно поганить воздух. Если власти не могут решить эту проблему, несмотря на все свои усилия, то что теперь, людям невинным травиться, травить своих детей? Почему, хотя бы непосредственно в черте города, не запретить топить углём? Я уже не говорю о том, что депутаты не захотели запретить это безобразие в отношении коммерческих кочегарок, - продолжила Семёнова.

В заключении она призвала к человеческому отношению и уважению сограждан.

- Я не могу сказать про экологическое мышление - в Бурятии его нет, здесь принято потребительское отношение не только к природе, но и к людям, к своим соседям. Граждане строят дома, а гадят прямо за домом, им совершенно наплевать, что творится у них за оградой, варварство и свинство, порождённое нищетой и безалаберностью, и алчностью местной власти, - написала Наталья Семёнова.

В столице Бурятии обширный частный сектор. Более 67 тысяч частных домов, а также шесть тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются дровами и углём. Концентрация бензапирена в атмосфере зимой превышает допустимое значение в 30 раз.

Проблема «чёрного неба» в Улан-Удэ возникает ежегодно в холодное время года – с началом отопительного сезона. Зимой 2020 года в Улан-Удэ концентрация отдельных вредных веществ в воздухе превышала норму вдвое. Городу даже присваивали статус «чёрного неба», а жителям рекомендовали носить защитные маски и реже бывать на улице. 
отопление

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