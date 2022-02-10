В крае проходят отборочные этапы Армейских игр
На полигоне «Борзя-Новая» Восточного военного округа в Забайкальском крае проводятся вторые отборочные этапы конкурсов АрМИ-2022 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Экипажи танков (Т-72Б3) и боевых машин пехоты (БМП-2) в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.
Танкисты на время преодолевают комплекс препятствий, включённых в биатлонную трассу, и поражают цели из танковых пушек и пулемётов. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники соревнуются в прохождении маршрута, протяжённостью около 6 километров.
На огневом рубеже полигона мотострелкового соединения ВВО экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.
- Экипажи боевых машин, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь общевойскового объединения на окружных этапах конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон», который пройдёт в марте текущего года, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Забайкалье определяют лучшие экипажи танков и БМП
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