 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Забайкалье определяют лучшие экипажи танков и БМП

В Забайкалье определяют лучшие экипажи танков и БМП
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В крае проходят отборочные этапы Армейских игр

На полигоне «Борзя-Новая» Восточного военного округа в Забайкальском крае проводятся вторые отборочные этапы конкурсов АрМИ-2022 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Экипажи танков (Т-72Б3) и боевых машин пехоты (БМП-2) в составе взводов состязаются в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

Танкисты на время преодолевают комплекс препятствий, включённых в биатлонную трассу, и поражают цели из танковых пушек и пулемётов. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники соревнуются в прохождении маршрута, протяжённостью около 6 километров.

На огневом рубеже полигона мотострелкового соединения ВВО экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низколетящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

- Экипажи боевых машин, показавшие лучшие результаты, будут отстаивать честь общевойскового объединения на окружных этапах конкурсов «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон», который пройдёт в марте текущего года, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Забайкальский край ВВО военнослужащие армейские игры конкурс танк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье определяют лучшие экипажи танков и БМП
В Забайкалье определяют лучшие экипажи танков и БМП
Общество, 10.02.2022
В крае проходят отборочные этапы Армейских игр
В Бурятии главврач Тункинской больницы подвёл итоги работы за год
В Бурятии главврач Тункинской больницы подвёл итоги работы за год
Общество, 10.02.2022
Дамнин Мунконов отметил новое оборудование и строительство ФАПов
В Бурятии почтальоны помогли выявить нуждающихся в соцпомощи
В Бурятии почтальоны помогли выявить нуждающихся в соцпомощи
Общество, 10.02.2022
Пилотный проект провели в Бичурском районе
Всебурятский диктант напишут 12 марта
Всебурятский диктант напишут 12 марта
Общество, 10.02.2022
Площадки проведения диктанта будут определены в ближайшее время
В Бурятии завершаются выплаты пострадавшим от узелкового дерматита
В Бурятии завершаются выплаты пострадавшим от узелкового дерматита
Общество, 10.02.2022
Последние транши перечислят в хозяйства Иволгинского и Мухоршибирского районов
Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО
Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО
Общество, 10.02.2022
По итогам 2021 года республика заняла 16 место
К театру кукол Бурятии присоединились новые артисты
К театру кукол Бурятии присоединились новые артисты
Общество, 10.02.2022
Они приступили к работе над новым спектаклем
Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Сроки конкурса «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Общество, 10.02.2022
В этом году организаторы конкурса самых красивых замужних дам убрали верхнюю границу возраста
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
Общество, 10.02.2022
В строительстве участвует директор образовательного учреждения
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
Общество, 10.02.2022
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова просит горожан «не поганить воздух»
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
Общество, 10.02.2022
За каждым классом закреплён отдельный кабинет
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Общество, 10.02.2022
Минздрав Бурятии напомнил о недавних изменениях по выписке пациентов с ковидом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^