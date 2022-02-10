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В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки

В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
За каждым классом закреплён отдельный кабинет

С 14 февраля школы переходят на очный режим обучения. Учебные заведения готовят к началу занятий. Во всех городских школах за каждым классом закреплён отдельный кабинет.

В актовом и спортивном залах, библиотеке занятия будут проходить только для одного класса. Учебный процесс начнется по специально разработанному расписанию уроков. Создаются все условия для соблюдения дезинфекционного режима и правил личной гигиены. При организации перевозок на школьных автобусах будет проведена санитарная обработка транспорта перед выходом в рейс, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

Например, в школе №2 обучается более тысячи детей. В первую смену учатся порядка 556 детей, во вторую - 436. Между сменами предусмотрена обработка помещений, влажная уборка, проветривание, есть рециркуляторы и входной фильтр.

С 14 февраля также возобновят работу учреждения дополнительного образования в группах с наполняемостью не более пяти детей.

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