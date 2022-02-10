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В Бурятии за просроченные штрафы привлекли к ответственности почти семь тысяч водителей

В Бурятии за просроченные штрафы привлекли к ответственности почти семь тысяч водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Госавтоинспекция призывает оплачивать штрафы вовремя

Госавтоинспекция Бурятии напоминает, что штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

- Если по истечении этого срока штраф не оплачен, сотрудник ГИБДД направляет материал в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Неуплата штрафа в установленный срок влечёт административную ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Здесь должнику грозит административный штраф в двукратном размере, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов. Также нежелание оплачивать штрафы в установленные сроки грозит дополнительными финансовыми затратами на выплату исполнительского сбора, а приставы могут изъять имущество для погашения задолженности.

В прошлом году сотрудники ГИБДД за неуплату штрафа вовремя сроки к ответственности привлекли 6940 человек.

- УГИБДД МВД Бурятии напоминает, что достоверные сведения о наличии штрафов можно получить на Едином портале государственных услуг, а также воспользовавшись интерактивным сервисом «Проверка штрафов» на официальном сайте Госавтоинспекции, - отметили дорожные полицейские.

Автомобилистам предложили воспользоваться QR-кодом:

1. Наведите камеру смартфона на QR-код;

2. Пройдите по предложенной ссылке на сервис проверки штрафов интернет-сайта ГИБДД.РФ;

3. Введите в предложенной форме государственный регистрационный знак транспортного средства и номер свидетельства о регистрации транспортного средства;

4. Нажмите кнопку «Запросить проверку».

ГИБДД

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