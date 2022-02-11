Волонтёрская смена пройдёт во второй половине июня
В Бурятии приглашаются волонтёры в национальный парк «Тункинский». Смена пройдёт с 14 по 27 июня.
В задачи волонтёров входит расчищать экологическую тропу Саянай зурхэн» («Сердце Саян») от валежника, очищать от порубочных остатков, которые находятся вдоль экологической тропы, принимать участие в установке знаков навигации и информационных щитов, организовать раздельный сбор мусора, провести исследовательскую работу по учёту посетителей. Также необходима помощь в проведении хозяйственных работ на эколого-туристском комплексе «Хэшэгтэ» и в обустройстве экологической тропы «Хонгор-Уула».
Приглашаются волонтёры возрастом от 18 лет и старше, в хорошей физической форме и отсутствием противопоказаний по здоровью. Также нужно иметь прививку от энцефалита и обязательно предоставить сертификат о вакцинации против COVID – 19.
Волонтёрам предоставляется жильё в модульном доме. По желанию на территории визитного центра «Хэшэгтэ» можно разбить палаточный лагерь. Также предполагаются бонусы в виде экскурсий по парку.
Трансфер волонтёров осуществляется учреждением. Автобус заберёт добровольцев 14 июня в Иркутске, и отвезёт обратно в Иркутск 27 июня. Также возможен трансфер автобусом с и до Слюдянки.
- Желающих просим связаться по номеру телефона: 83014742637 – отдел туризма и рекреации. Можно написать на почту tourism@tunkapark.ru, - сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».
Возрастное ограничение 18+
В Бурятии ищут волонтёров для нацпарка
Общество, Фото:
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