Местами дневные температуры достигнут -29 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -16,-21, местами -24,-29.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -19,-21.
В Бурятии усилились морозы
Общество, Фото:
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