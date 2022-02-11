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В Бурятии усилились морозы

В Бурятии усилились морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Местами дневные температуры достигнут -29 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 11 января по республике переменная облачность, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -16,-21, местами -24,-29.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура днём -19,-21.
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