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Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»

Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»
Общество, 
Группа DOLGOVA выступает в стиле поп-рок, поп и этно

Телеканал «Звезда» приступил к съёмкам всероссийского конкурса «Новая Звезда-2022» (6+). Группа DOLGOVA представляет Забайкальский край в музыкальном проекте, сообщается на официальном портале региона.

Группа выступает в стиле поп-рок, поп и этно, и состоит из пяти человек - уроженцев разных уголков страны.

Лидер коллектива Ольга Долгова родилась в Забайкальском крае. К 15 годам Ольга записала уже четыре альбома и образовала свою первую группу. Работала солисткой ансамбля песни и пляски Западного военного округа.

«Новая Звезда» - масштабный музыкальный конкурс, в котором принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации.

Главная цель проекта - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей страны, и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие каждого из регионов России.

Эфиры стартуют с 9 апреля. Начиная с первой программы, зрители могут путём смс-голосования поддержать представителей своих регионов, даже если они не прошли в следующий этап по мнению жюри.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию на проекте представит 42-летняя преподаватель вокала, певица Эржена Санжиева.

телешоу музыканты

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