Дата была согласована 9 февраля
9 февраля в Бурятии состоялась встреча Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева с делегацией Закаменского района в лице представителей Санагинского дацана «Даша Пунцолиг» и благотворительного фонда «Нэгэдэл». В ходе визита был определён день торжественного открытия 41-метровой статуи бодхисаттвы Арьябала. Открытие состоится 13 июля.
Уже сейчас проходит подготовка к освящению монумента и его открытию. В Санагинский дацан верующими направляется шун – мощи, которыми наполнится статуя. Традиционно шун состоит из всевозможных мантр, текстов, полного собрания сочинений Будды, изображений божеств и реликвий с мест поклонения Будды, святых аршанов и т.д. Примечательно, что к сегодняшнему дню святыни отправлены в дар из Канады, Америки, Кореи, Японии, Таиланда, региона Каспийского моря, Тибета, Индии – отовсюду, где есть места поклонения буддистов.
К торжественному дню организаторами мероприятия будет подготовлена отдельная программа, находящаяся сейчас на стадии разработки, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В Бурятии статую бодхисаттвы Арьябала откроют 13 июля
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