 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

В Бурятии статую бодхисаттвы Арьябала откроют 13 июля

В Бурятии статую бодхисаттвы Арьябала откроют 13 июля
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Дата была согласована 9 февраля

9 февраля в Бурятии состоялась встреча Пандито Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева с делегацией Закаменского района в лице представителей Санагинского дацана «Даша Пунцолиг» и благотворительного фонда «Нэгэдэл». В ходе визита был определён день торжественного открытия 41-метровой статуи бодхисаттвы Арьябала. Открытие состоится 13 июля.

Уже сейчас проходит подготовка к освящению монумента и его открытию. В Санагинский дацан верующими направляется шун – мощи, которыми наполнится статуя. Традиционно шун состоит из всевозможных мантр, текстов, полного собрания сочинений Будды, изображений божеств и реликвий с мест поклонения Будды, святых аршанов и т.д. Примечательно, что к сегодняшнему дню святыни отправлены в дар из Канады, Америки, Кореи, Японии, Таиланда, региона Каспийского моря, Тибета, Индии – отовсюду, где есть места поклонения буддистов.

К торжественному дню организаторами мероприятия будет подготовлена отдельная программа, находящаяся сейчас на стадии разработки, сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
Бурятия буддизм Закаменский район статуя

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сроки конкурс «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Сроки конкурс «Миссис Бурятия-2022» пришлось сдвинуть
Общество, 10.02.2022
В этом году организаторы конкурса самых красивых замужних дам убрали верхнюю границу возраста
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
В Тункинском районе Бурятии строят первый скалодром
Общество, 10.02.2022
В строительстве участвует директор образовательного учреждения
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
«Зачем вы нас душите?»: Улан-удэнцев призвали не топить углём
Общество, 10.02.2022
Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова просит горожан «не поганить воздух»
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
В школах Улан-Удэ проводят дезинфекцию и генеральные уборки
Общество, 10.02.2022
За каждым классом закреплён отдельный кабинет
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Жители Бурятии выходят на работу и учёбу после недельного лечения COVID-19
Общество, 10.02.2022
Минздрав Бурятии напомнил о недавних изменениях по выписке пациентов с ковидом
Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»
Экс-солистка военного ансамбля представит Забайкалье на «Новой звезде»
Общество, 10.02.2022
Группа DOLGOVA выступает в стиле поп-рок, поп и этно
Улан-удэнцы просят ужесточить закон о тишине
Улан-удэнцы просят ужесточить закон о тишине
Общество, 10.02.2022
Горожане становятся заложниками непрекращающегося ремонта в новостройках
В Улан-Удэ обещают построить мини-парки во дворах
В Улан-Удэ обещают построить мини-парки во дворах
Общество, 10.02.2022
Во дворах могут появиться зоны тихого отдыха, площадки для игры в мяч велосипедные трассы
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу
В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу
Общество, 10.02.2022
Жители села Сотниково увидели живое «чудо» на снегу
В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду
В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду
Общество, 10.02.2022
Бурприроднадзор совместно с МЧС и ГИБДД проводит патрулирование водоемов
Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет
Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет
Общество, 10.02.2022
За пять лет сотрудники отряда выполнили более 2100 заданий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^