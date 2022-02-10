Район Бурятии создаст комплексный турмаршрут

Общество, Фото: Баир Мохосоев

В него войдут «Меркитская крепость», Алтачейский заказник и другие объекты



В Мухоршибирском районе Бурятии рабочая неделя началась с вопросов по развитию туризма. Прошла встреча главы района Владимира Молчанова с министром туризма региона Алдаром Доржиевым и представителями Тарбагатайского и Селенгинского районов.



Основной темой дискуссии стали инициация комплексного туристского маршрута и создание экопарка. Потенциально вокруг экопарка можно «нанизать как бусины на нитку» имеющиеся в районах локации: по Мухоршибирскому району это заказник «Алтачейский» Байкальского заповедника, местность «Меркитская крепость», турмаршрут «У Исая в Шаралдае» и многие другие объекты.



Как отмечают представители администрации Мухоршибирского района, предстоит решить задачи по развитию бренда района, запуску и окупаемости туров. Для этого в работу включатся и министерство туризма, и Байкальский заповедник, и фонд развития гуннской культуры на уровне межведомственного и межрайонного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».

