В него войдут «Меркитская крепость», Алтачейский заказник и другие объекты
В Мухоршибирском районе Бурятии рабочая неделя началась с вопросов по развитию туризма. Прошла встреча главы района Владимира Молчанова с министром туризма региона Алдаром Доржиевым и представителями Тарбагатайского и Селенгинского районов.
Основной темой дискуссии стали инициация комплексного туристского маршрута и создание экопарка. Потенциально вокруг экопарка можно «нанизать как бусины на нитку» имеющиеся в районах локации: по Мухоршибирскому району это заказник «Алтачейский» Байкальского заповедника, местность «Меркитская крепость», турмаршрут «У Исая в Шаралдае» и многие другие объекты.
Как отмечают представители администрации Мухоршибирского района, предстоит решить задачи по развитию бренда района, запуску и окупаемости туров. Для этого в работу включатся и министерство туризма, и Байкальский заповедник, и фонд развития гуннской культуры на уровне межведомственного и межрайонного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Бурятия».
Район Бурятии создаст комплексный турмаршрут
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