Улан-удэнцы просят ужесточить закон о тишине

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Горожане становятся заложниками непрекращающегося ремонта в новостройках



Для многих жителей улан-удэнских новостроек звук дрели знаком до боли и стал постоянным раздражающим фактором по приходу домой. Родители не могут уложить детей спать, взрослые не могут спокойно провести вечер в домашней обстановке. Криком о помощи стало обращение в паблике anonim03_uu семьи улан-удэнцев.



В Бурятии режим тишины в будни длится с 23 вечера до 8 часов утра, в субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни — с 23 до 10 часов.



- Прошу правительство Бурятии рассмотреть закон о тишине, ибо это вообще уже невозможно!!! Именно у нас в регионе можно проводить ремонтные работы с 08.00-23.00. В остальных регионах в основном до 22.00. Как людям с маленькими детьми укладывать их после 23.00 потому, что не могут заснуть под весёлые звуки перфоратора, - написали возмущенные горожане.



По их словам, люди думают только о себе и сверлят вплоть до 23.00. Улан-удэнцы просят правительство Бурятии сократить время проведения ремонта на час, т.е. до 22.00.



- Живем в новостройке и понимаем, что все хотят доделать ремонт, но всем все равно на то, что есть тихий час. У нас маленькие дети не могут от этих звуков заснуть. Когда идёшь к соседям, зная и слыша, что именно они сверлят в тихий час, то в ответ: «Это не мы». Жители 142 мкр, д.6 будьте тоже людьми и соблюдайте хотя бы тихий час, - просят жильцы новостройки.



Пользователи соцсети поддержали в этой просьбе улан-удэнскую семью и привели примеры неподобающего поведения своих соседей и в других микрорайонах города.



- А у нас соседи на Мокрова, на 5 этаже, как ночь - так сверлят, топанье как слоны до 01:30. У них видимо энергии не отбавляй, а мы в 23:00 стараемся отдыхать уже, т.к. на работу в 6, хочется выспаться, а тут они прямо как что-то кидают, бросают, будто специально, даже вздрагиваешь, потом разнервничаешься, сердцебиение повышается, вот такие, думают только о себе! - сообщают горожане.



У других улан-удэнцев участковый не принимает жалобы на соседей.



- У нас даже участковый не хочет такие вопросы решать, несмотря на то, что закон существует... С нижней квартиры музыка играет и днём и вечером так, что я телевизор собственный не слышу, а ребёнка укладывать спать – это целый квест. С боковой квартиры сольные концерты соседка исполняет и днём и ночью, поёт очень красиво, но и по ночам это происходит. На все разговоры получаем ответ «не верим, что такая слышимость» или «моя квартира, что хочу, то и делаю».



Высокая слышимость в новостройках является большой проблемой горожан, которую не хотят решать участковые полицейские, только введение более жестких ограничений и наказания сможет решить этот «звуковой» проблемный вопрос.

