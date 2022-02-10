В Улан-Удэ обещают построить мини-парки во дворах

Общество, Фото: возможный вариант благоустройства

Во дворах могут появиться зоны тихого отдыха, площадки для игры в мяч велосипедные трассы



13 городских дворов в Улан-Удэ станут мини-парками с зонами отдыха. Они появятся этим летом благодаря проекту «1000 дворов Дальнего Востока», заявили в пресс-службе мэрии.



Всего в масштабный ремонт в 2022 году попадут 66 дворов. На эти цели из федерального бюджета направлено 298 млн рублей. Такая беспрецедентная сумма финансирования на благоустройство городских дворов столицы Бурятии выделяется впервые.



– Мы такие деньги не получали. И сейчас надо сделать не для галочки, а для того, чтобы этими площадками жители пользовались. Обустроить точки притяжения, куда будут приходить и дети, и взрослые, где можно заниматься спортом, и будет тихая зона отдыха. Это всё должно быть сделано своевременно, качественно. Поэтому дорожную карту утверждаем, и жду еженедельный доклад о ходе работ, – сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на совещании по обсуждению ремонта дворов.



В программу же «1000 дворов» районные администрации включат территории, которые охватывают большое число близстоящих многоквартирных домов. Проект позволит создать внутри микрорайонов локальные мини-парки с зонами отдыха для всех групп населения.



По проекту предусмотрены четыре вида дворов: «Минимал» площадью от 1000 до 2000 кв. м, куда входят три площадки для детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет. В «Минимале» предусмотрен воркаут, тренажёрная площадка и зона тихого отдыха.



Во втором варианте двора «Медиум» площадью от 2000 до 4000 кв. м добавится площадка для игры в мяч.



Третий тип «Максимал» площадью от 4000 кв м до 6000 кв м включает в себя все перечисленное, плюс памп-трек - специальную велосипедную трассу, представляющую собой чередование ям, кочек и многофункциональные игровые комплексы.



Проект «Супер макси» включает все выше перечисленное, плюс зона для культурно-массовых мероприятий. Площадь этой территории должна быть свыше 6000 кв м. Все площадки будут оснащены хорошим освещением.



В Железнодорожном районе благоустроят пять дворов по программе «1000 дворов», в Октябрьском – пять, в Советском – три. Список территорий ещё уточняется, согласовывается с ресурсоснабжающими организациями, чьи сети проходят в тех дворах, где запланирован ремонт. Проекты благоустройства дворов не утверждён, так что пока неизвестно, как они точно будут выглядеть.



Сумма финансирования на 13 дворов – мини-парков - 169 млн рублей.

