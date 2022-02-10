В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу

Предвестница весны появилась в пригороде Улан-Удэ. Увидели живую бабочку на снегу жители Сотниково Иволгинского района Бурятии. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ», подписчики которого живо отреагировали на появление бабочки в неподходящий для него сезон.
- Она откуда, чудеса.
- Замерзнёт, в тепло надо бедняжку
- Прикольно. Надеюсь, затащили в дом.
- Памагите!!! Спасите!!! Её домой нужно! сегодня минус 33.
видео - ves_ulan_ude_
Неожиданное появление бабочки зимой, оказывается, случается не в первый раз. Жители села Сотниково пишут, что и в прошлом году наблюдали такое нехарактерное явление крылатого насекомого в зимний период.
- В прошлом году у нас такая бабочка была в январе дома, тоже в Сотниково.
- У нас тоже в новый год такая же дома летала.
Как сообщает krsk.aif.ru, по словам энтомолога Владимира Ефременко, на зиму бабочки впадают в спячку, забиваются в щели деревьев, прячутся в стенах домов и на чердаках, а при температуре пять градусов они могут оживать и летать.
- Тёплая погода может спровоцировать пробуждение бабочки вне её сезона, но без помощи человека выжить в таких условиях она не сможет, - уточнил энтомолог.
Несезонное появление бабочки по народным приметам сулит радость, свадьбу и исполнение желаний.
- В прошлом году у нас такая бабочка была в январе дома, тоже в Сотниково.
- У нас тоже в новый год такая же дома летала.
Как сообщает krsk.aif.ru, по словам энтомолога Владимира Ефременко, на зиму бабочки впадают в спячку, забиваются в щели деревьев, прячутся в стенах домов и на чердаках, а при температуре пять градусов они могут оживать и летать.
- Тёплая погода может спровоцировать пробуждение бабочки вне её сезона, но без помощи человека выжить в таких условиях она не сможет, - уточнил энтомолог.
Несезонное появление бабочки по народным приметам сулит радость, свадьбу и исполнение желаний.