В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу

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Неожиданное появление бабочки зимой, оказывается, случается не в первый раз. Жители села Сотниково пишут, что и в прошлом году наблюдали такое нехарактерное явление крылатого насекомого в зимний период.



- В прошлом году у нас такая бабочка была в январе дома, тоже в Сотниково.

- У нас тоже в новый год такая же дома летала.



Как сообщает krsk.aif.ru, по словам энтомолога Владимира Ефременко, на зиму бабочки впадают в спячку, забиваются в щели деревьев, прячутся в стенах домов и на чердаках, а при температуре пять градусов они могут оживать и летать.



- Тёплая погода может спровоцировать пробуждение бабочки вне её сезона, но без помощи человека выжить в таких условиях она не сможет, - уточнил энтомолог.



Несезонное появление бабочки по народным приметам сулит радость, свадьбу и исполнение желаний.



Предвестница весны появилась в пригороде Улан-Удэ. Увидели живую бабочку на снегу жители Сотниково Иволгинского района Бурятии. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ», подписчики которого живо отреагировали на появление бабочки в неподходящий для него сезон.- Она откуда, чудеса.- Замерзнёт, в тепло надо бедняжку- Прикольно. Надеюсь, затащили в дом.- Памагите!!! Спасите!!! Её домой нужно! сегодня минус 33.