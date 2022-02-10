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В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу

В пригороде Улан-Удэ обнаружили бабочку на снегу
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Жители села Сотниково увидели живое «чудо» на снегу

Предвестница весны появилась в пригороде Улан-Удэ. Увидели живую бабочку на снегу жители Сотниково Иволгинского района Бурятии. Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ», подписчики которого живо отреагировали на появление бабочки в неподходящий для него сезон.

- Она откуда, чудеса.
- Замерзнёт, в тепло надо бедняжку
- Прикольно. Надеюсь, затащили в дом.
- Памагите!!! Спасите!!! Её домой нужно! сегодня минус 33.


видео - ves_ulan_ude_

Неожиданное появление бабочки зимой, оказывается, случается не в первый раз. Жители села Сотниково пишут, что и в прошлом году наблюдали такое нехарактерное явление крылатого насекомого в зимний период.

- В прошлом году у нас такая бабочка была в январе дома, тоже в Сотниково.
- У нас тоже в новый год такая же дома летала.

Как сообщает krsk.aif.ru, по словам энтомолога Владимира Ефременко, на зиму бабочки впадают в спячку, забиваются в щели деревьев, прячутся в стенах домов и на чердаках, а при температуре пять градусов они могут оживать и летать.

- Тёплая погода может спровоцировать пробуждение бабочки вне её сезона, но без помощи человека выжить в таких условиях она не сможет, - уточнил энтомолог.

Несезонное появление бабочки по народным приметам сулит радость, свадьбу и исполнение желаний.
бабочки

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