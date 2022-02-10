Для пожилых Бурятии проведут бесплатные вебинары по финграмотности

Занятия продлятся до 22 апреля



В Бурятии стартовала весенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения. В этом году она продлится до 22 апреля. К участию приглашаются жители республики пенсионного и предпенсионного возраста. Слушателей научат составлять финансовый план, выбирать наиболее подходящие финансовые продукты и услуги, а также распознавать уловки мошенников и защищаться от них.



- В прошлом году в онлайн-уроках финансовой грамотности приняли участие в два раза больше слушателей пенсионного возраста, чем в 2020 году. В результате Бурятия вошла в топ-4 регионов Дальнего Востока по охвату старшего поколения, — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий отделением – НБ Республика Бурятия Банка России.



Подключиться к онлайн-занятиям можно индивидуально или в составе группы. Зарегистрироваться, выбрать тему, дату и время занятия можно на сайте pensionfg.ru.



Бесплатно повысить финансовую грамотность также можно на просветительском портале Банка России «Финансовая культура», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Возрастное ограничение 18+

