Для пожилых Бурятии проведут бесплатные вебинары по финграмотности

Занятия продлятся до 22 апреля
В Бурятии стартовала весенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения. В этом году она продлится до 22 апреля. К участию приглашаются жители республики пенсионного и предпенсионного возраста. Слушателей научат составлять финансовый план, выбирать наиболее подходящие финансовые продукты и услуги, а также распознавать уловки мошенников и защищаться от них.
- В прошлом году в онлайн-уроках финансовой грамотности приняли участие в два раза больше слушателей пенсионного возраста, чем в 2020 году. В результате Бурятия вошла в топ-4 регионов Дальнего Востока по охвату старшего поколения, — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющий отделением – НБ Республика Бурятия Банка России.
Подключиться к онлайн-занятиям можно индивидуально или в составе группы. Зарегистрироваться, выбрать тему, дату и время занятия можно на сайте pensionfg.ru.
Бесплатно повысить финансовую грамотность также можно на просветительском портале Банка России «Финансовая культура», сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.
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