В Иркутской области проведут детский лыжный фестиваль

Соревнования состоятся в городе Саянск



С 19 по 20 февраля в Иркутской области пройдёт областной детский фестиваль лыжного спорта для детей младшего возраста (спринт, масс-старт) памяти Александра Асташева. Соревнования проведут в центре зимних видов спорта города Саянск.



В фестивале примут участие мальчики и девочки 2009-2013 годов рождения. 19 февраля в 13:00 стартует индивидуальная гонка классическим стилем. 20 февраля в 12:00 будет дан масс-старт коньковым стилем. Предварительные заявки принимаются до 15 февраля.



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Также каждому участнику соревнований вручается медаль финишёра. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.



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