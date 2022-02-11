Соревнования состоятся в городе Саянск
С 19 по 20 февраля в Иркутской области пройдёт областной детский фестиваль лыжного спорта для детей младшего возраста (спринт, масс-старт) памяти Александра Асташева. Соревнования проведут в центре зимних видов спорта города Саянск.
В фестивале примут участие мальчики и девочки 2009-2013 годов рождения. 19 февраля в 13:00 стартует индивидуальная гонка классическим стилем. 20 февраля в 12:00 будет дан масс-старт коньковым стилем. Предварительные заявки принимаются до 15 февраля.
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами и медалями. Также каждому участнику соревнований вручается медаль финишёра. Об этом сообщает федерация лыжных гонок Иркутской области.
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В Иркутской области проведут детский лыжный фестиваль
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