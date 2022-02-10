Они приступили к работе над новым спектаклем
В Улан-Удэ к труппе Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» присоединились новые артисты. Людмила Кузьмина, Илья Бабешко и Анастасия Худякова приступили к работе над предстоящей премьерой «Сна в летнюю ночь» Уильяма Шекспира (16+), которая пройдёт 16 и-17 марта на сцене Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева.
Все актёры окончили Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусств по специальностям «Актёрское искусство» и «Народное художественное творчество». В биографии молодых артистов есть несколько лет работы в молодёжном художественном театре Улан-Удэ, у каждого с десяток и более ролей в спектаклях. Об этом сообщает пресс-служба «Ульгэра».
К театру кукол Бурятии присоединились новые артисты
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