В Забайкалье покажут священные предметы буддизма

Они представлены на новой выставке в Агинском округе
Выставка «Буддын шажанай шэдитэ юртэмсэ» («Священная вселенная буддизма») начала работу в дни Сагаалгана в Агинском Бурятском округе. В экспозиции Агинского национального музея имени Г. Цыбикова представлены предметы из фондов музея Агинского дацана и Буддийской академии.
- В Агинском дацане в течение ХХ века накопилось много предметов, которые можно экспонировать. Это вещи буддийских монахов прошлого, тибетская свитковая живопись (тханка), статуэтки из разных материалов: дерева, металла, глины, ритуальные предметы, созданные в монастырях и мастерских Непала, Бирмы, Японии, Тибета, Монголии, Бурятии и Калмыкии, а также подарки посетивших дацан высоких гостей из Индии, Шри-Ланки, Непала, Цейлона, Камбоджи и других стран, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
На выставке можно увидеть уникальные подарки от Далай-ламы ХIV, которые он привез 30 лет назад, когда посещал агинскую землю. Кроме того, здесь представлены предметы, преподнесенные Хамбо-ламе 1970-80 годов Жамбал-Доржи Гомбоеву: медали, буддийский колокольчик, веер из Японии.
- Посещение выставки дает представление о многообразии мира, показывает, что буддизм – живая религия, философия, взгляд на мир, очень серьёзная система ценностей для человека, который стремится познать самого себя. По желанию посетителей выставку сопровождают лекционная программа и кинопоказы на буддийские темы. Выставку будет работать все дни Сагаалгана. Её можно посетить и по «Пушкинской карте», - рассказали в Агинском национальном музее.
Возрастное ограничение 6+
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