 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 февраля

09 февраля

Популярное

Шеф-повар из Иркутска стал победителем шоу на телеканале «Пятница»

Шеф-повар из Иркутска стал победителем шоу на телеканале «Пятница»
Общество, 
Шеф-повар представил вареники

25-летний иркутянин Игорь Милованов стал победителем 12-го выпуска шоу телеканала «Пятница» «Молодые ножи» (12+) с телеведущим Константином Ивлевым.

Эфир на телеканале «Пятница» показали 9 февраля.

Шеф-повар ресторана «Европа» в Иркутске на финальном шоу справился со всеми тремя заданиями.

Финальное блюдо от шеф-повара Милованова – вареники с творогом и черемшой, с вареньем и сиропом из одуванчика – понравились судьям шоу больше всего.


За победу в шоу «Молодые ножи» Ивлев вручил Милованову золотой нож и самые большие чаевые. Главный приз даёт возможность пройти ему без отбора в передачу «Адская кухня» (16+). 
кулинария телешоу телевидение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду
В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду
Общество, 10.02.2022
Бурприроднадзор совместно с МЧС и ГИБДД проводит патрулирование водоемов
Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет
Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет
Общество, 10.02.2022
За пять лет сотрудники отряда выполнили более 2100 заданий
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак
На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак
Общество, 10.02.2022
На Верхней Берёзовке, в Зеленхозе и Солнечном отловят бездомных животных
Девочке из Воронежа подарили поездку на Байкал
Девочке из Воронежа подарили поездку на Байкал
Общество, 10.02.2022
Мечту маленькой Алисы исполнила глава Ростуризма
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается третий день подряд
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается третий день подряд
Общество, 10.02.2022
Суточный прирост пока остаётся выше уровня в 1500 заболевших
Жителям Бурятии, прибывшим из ЮАР и Гонконга, отменили изоляцию
Жителям Бурятии, прибывшим из ЮАР и Гонконга, отменили изоляцию
Общество, 10.02.2022
Разъяснения дал главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона
Общество, 10.02.2022
 Сельчанин уже имел условное осуждение 
В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта
В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта
Общество, 10.02.2022
В программу впервые включены гонки на верблюдах
В Улан-Удэ провели ревизию светящихся «Символов года»
В Улан-Удэ провели ревизию светящихся «Символов года»
Общество, 10.02.2022
Большинство из них расположены в Октябрьском районе
В Бурятии рассказали о скале Англичанка
В Бурятии рассказали о скале Англичанка
Общество, 10.02.2022
Памятник природы находится в Селенгинском районе Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^