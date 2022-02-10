Шеф-повар из Иркутска стал победителем шоу на телеканале «Пятница»

Шеф-повар представил вареники
25-летний иркутянин Игорь Милованов стал победителем 12-го выпуска шоу телеканала «Пятница» «Молодые ножи» (12+) с телеведущим Константином Ивлевым.
Эфир на телеканале «Пятница» показали 9 февраля.
Шеф-повар ресторана «Европа» в Иркутске на финальном шоу справился со всеми тремя заданиями.
Финальное блюдо от шеф-повара Милованова – вареники с творогом и черемшой, с вареньем и сиропом из одуванчика – понравились судьям шоу больше всего.
За победу в шоу «Молодые ножи» Ивлев вручил Милованову золотой нож и самые большие чаевые. Главный приз даёт возможность пройти ему без отбора в передачу «Адская кухня» (16+).
Шеф-повар представил вареники
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