В Чите запустят авиарейс до Екатеринбурга

Полёты начнут выполнять в июне



С 4 июня авиакомпания Red Wings открывает новое направление полётов по маршруту Екатеринбург – Чита – Екатеринбург. Как пояснили представители международного аэропорта Читы, уже открыта продажа билетов.



Полёты будут осуществляться по вторникам и субботам на воздушном судне Airbus320. Вылет из Читы – в 8:00, время в пути – чуть более пяти часов. На сайте авиакомпании указано, что минимальная стоимость билета составит 5999 рублей.



Кроме того, дальше из Екатеринбурга можно будет улететь в Санкт-Петербург на стыковочном рейсе. Стоимость билета в этом случае из Читы до северной столицы составит от 9999 рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

