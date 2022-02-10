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В Чите запустят авиарейс до Екатеринбурга

В Чите запустят авиарейс до Екатеринбурга
Общество,  Фото:pixabay.com
Полёты начнут выполнять в июне

С 4 июня авиакомпания Red Wings открывает новое направление полётов по маршруту Екатеринбург – Чита – Екатеринбург. Как пояснили представители международного аэропорта Читы, уже открыта продажа билетов.

Полёты будут осуществляться по вторникам и субботам на воздушном судне Airbus320. Вылет из Читы – в 8:00, время в пути – чуть более пяти часов. На сайте авиакомпании указано, что минимальная стоимость билета составит 5999 рублей.

Кроме того, дальше из Екатеринбурга можно будет улететь в Санкт-Петербург на стыковочном рейсе. Стоимость билета в этом случае из Читы до северной столицы составит от 9999 рублей, сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Чита авиаперевозки

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