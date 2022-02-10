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В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду

В пригороде Улан-Удэ задержали восемь нарушителей на льду
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Бурприроднадзор совместно с МЧС и ГИБДД проводит патрулирование водоемов

Только за один рейд на реке Уда, между посёлком Восточный и микрорайоном Тальцы, задержаны восемь нарушителей водоохранной зоны. Здесь расположена неофициальная переправа.

- В границах водоохранных зон рек, озёр, ручьев, каналов (50-200 м от береговой линии в зависимости от протяжённости водотока) действует специальный режим сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Каждый гражданин вправе пользоваться без применения механических транспортных средств береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, - сообщает Бурприроднадзор.

Согласно ст. 65 Водного Кодекса России нарушением является движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Как отмечает Бурприроднадзор, владельцы машин подвергают себя опасности, выезжая на ледяной покров. Ситуацию усугубляет невозможность своевременно оказать им помощь.

Кроме того, с улиц города на колеса и днище автомобиля налипает много загрязнённого дорожного снега, который в последующем остается на льду водоемов. При затоплении транспортное средство и вовсе превращается в химическое оружие: все технические жидкости в машине, как бы герметично ни были закрыты, вредны природе.

- Выезд автомобильного транспорта на лёд вне специально отведенных для этого мест согласно статьи 8.42 КоАП РФ влечет административное наказание. Для граждан штраф составит от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 8 до 12 тысяч рублей и для юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, - уточняет охранное ведомство.

Бурприроднадзор совместно с МЧС и ГИБДД проводит патрулирование водоемов для выявления и пресечения нарушений режима водоохранных зон водных объектов.
Бурприроднадзор водители

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