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Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО

Бурятия поднялась в федеральном рейтинге ГТО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По итогам 2021 года республика заняла 16 место

Федеральный центр всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» опубликовал рейтинг регионов России по итогам внедрения комплекса ГТО за 2021 год. В этом рейтинге Бурятия занимает 16 место среди 85 регионов России. Бурятия улучшила свои показатели и поднялась в рейтинге на 4 строчки. По итогам 2020 года Бурятия занимала 20 место.

С начала 2021 года рейтинг ГТО рассчитывался по-новому и был сформирован по девяти критериям, а не по семи, как было ранее. По каждому из критериев начислялись баллы в обратной последовательности. Возглавляют рейтинг регионы, набравшие наибольшее количество баллов. В тройке лидеров по качеству внедрения комплекса ГТО Воронежская, Белгородская и Костромская области. В ДФО Бурятия на третьем месте после Чукотского автономного округа и Хабаровского края.

В 2021 году приняли участие в выполнении испытаний комплекса ГТО 22278 жителей республики, из них успешно выполнили нормативы и стали обладателями знаков отличия 15802 человека. Всего же за 7 лет к комплексу ГТО в Бурятии присоединились около 180 тысяч человек. Из них 104521 человек приступили к выполнению нормативов комплекса в 27 центрах тестирования республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия ГТО рейтинг спорт

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