На Кабанский район Бурятии обрушилась сильная метель







Госавтоинспекция обратилась к водителям с призом соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим. По возможности жителей Бурятии просят отказаться от дальних поездок в неблагоприятных погодных условиях.



- Помните, что во избежание аварийных ситуаций перед выездом необходимо проверить техническое состояние транспорта. Берегите себя и своих близких! – призывают в УГИБДД по Бурятии.









Как сообщал «Байкал-Daily», с 11 февраля в большинстве районов республики

Отметим, сегодня в городе Бабушкин Кабанского района должен состояться запуск круизных туров по Байкалу. Планируется торжественная церемония запуска судна на воздушной подушке, на котором можно путешествовать по Байкалу как летом, так и зимой. Так как содействие федеральному туроператору в запуске туров оказало правительство Бурятии, из Улан-Удэ выехала официальная делегация. В её составе, например, зампред правительства Бурятии Иван Альхеев и министр туризма Алдар Доржиев.Как сообщал «Байкал-Daily», с 11 февраля в большинстве районов республики ожидается усиление морозов ночью до -30 и ниже, по крайнему северу до 40-45 градусов.





- Как заехали в Кабанский район - сразу задуло. Видимость максимум на 20 метров, и то не чётко. Сдувает на ходу даже крупных людей, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.