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Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет

Отряду спецназначения «Гром» в Бурятии исполнилось пять лет
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
За пять лет сотрудники отряда выполнили более 2100 заданий

Сегодня своё пятилетие празднует отряд специального назначения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии - ударная сила наркополиции. Это те самые облаченные в чёрную форму бойцы спецназа, без силового прикрытия которых не обходится ни одно крупное задержание наркопреступников.

Сотрудники отряда проникают в закрытые помещения, захватывают подозреваемых в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, обеспечивают безопасность сотрудников органов внутренних делю За их плечами серьёзная подготовка – огневая, физическая и тактико-специальная – и многочасовые ежедневные тренировки.


За пять лет сотрудники отряда выполнили более 2100 заданий. Из незаконного оборота при силовой поддержке сотрудников ОСН «Гром» изъято около 737 килограммов наркотиков, огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержано более 830 лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Бойцы полицейского спецназа Бурятии занимают высокие позиции и по участию в спортивных мероприятиях. Среди достижений спецподразделения – призовые места на соревнованиях регионального, межрегионального и всероссийского уровней, в том числе, в составе сборной команды «Динамо-Бурятия»: по спортивному и боевому самбо, волейболу, лыжным гонкам, лёгкой атлетике, практической и тактической стрельбе и другим дисциплинам. Службу в отряде несут 12 мастеров спорта, в том числе, один мастер спорта международного класса и 10 кандидатов в мастера спорта.

Что значит рисковать своей жизнью, офицеры знают не понаслышке: третья часть отряда - ветераны боевых действий. В их числе и командир ОСН «Гром» подполковник полиции Сергей Елубаев, за плечами которого служба в спецназе ГРУ, участие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, спортивные награды.



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