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На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На Верхней Берёзовке, в Зеленхозе и Солнечном отловят бездомных животных

В Железнодорожном районе Улан-Удэ сегодня, 10 февраля проходит межведомственный рейд по отлову безнадзорных собак.

Комитет городского хозяйства, администрация Железнодорожного района, управление административного контроля, городская станция по борьбе с болезнями животных и полиция совместно организовали для населения в течение дня профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных.

- Специалисты проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак. Четыре бригады службы отлова проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, - сообщает мэрия Улан-Удэ.


На ул. Арбузова, вблизи дома № 42А будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 325 рублей зарегистрировать и получить чип.

Оперштаб будет работать на ул. Октябрьская, 2 с 10:00 до 17.00.



собаки бездомные животные

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