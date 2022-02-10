На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ идёт рейд по отлову собак









В Железнодорожном районе Улан-Удэ сегодня, 10 февраля проходит межведомственный рейд по отлову безнадзорных собак.Комитет городского хозяйства, администрация Железнодорожного района, управление административного контроля, городская станция по борьбе с болезнями животных и полиция совместно организовали для населения в течение дня профилактические акции по регистрации, вакцинированию домашних животных.- Специалисты проверят весь жилой массив по недопущению самовыгула хозяйских собак. Четыре бригады службы отлова проведут мероприятия по отлову безнадзорных животных, - сообщает мэрия Улан-Удэ.На ул. Арбузова, вблизи дома № 42А будет работать мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных, где можно бесплатно вакцинировать своего питомца, а за 325 рублей зарегистрировать и получить чип.Оперштаб будет работать на ул. Октябрьская, 2 с 10:00 до 17.00.