В Бурятии отремонтируют дорогу Турунтаево – Халзаново

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Работы должны завершиться в ноябре текущего года



В Прибайкальском районе Бурятии в этом году капитально отремонтируют дорогу, соединяющую два близлежащих села: районный центр Турунтаево и Халзаново. Жителям Халзаново часто приходится ездить в районный центр, кроме того, ежедневно по этой дороге курсирует школьный автобус, делая четыре рейса в день.



- В настоящее время дорога имеет гравийное покрытие. Весной во время таяния снега и летом во время дождей на дороге часто образовывались ямы и выбоины, что затрудняло проезд автомобилей. В этом году на этом участке протяжённостью более двух километров приступят к ремонту, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге.



Капитально отремонтировать планируется и дорогу, соединяющую два села, и её участок, проходящий через село Халзаново по улице Мелиораторов. Общая протяжённость ремонтируемого участка составит 2,3 км.



- Школьный автобус забирает детей с Халзаново и ещё одного села Карымск, и едет в Турунтаево. В целом выходит четыре рейса в день. Капитальный ремонт автомобильной дороги Турунтаево – Халзаново сделает её более безопасной и комфортной. Уже проведены торги на выполнение капитального ремонта, срок окончания работ ноябрь текущего года, — добавил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.



Напомним, в 2021 году в Прибайкальском районе привели в нормативное состояние более 3,8 км дорожного полотна. Стоимость выполняемых работ составила более 71 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.

