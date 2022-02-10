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В Бурятии отремонтируют дорогу Турунтаево – Халзаново

В Бурятии отремонтируют дорогу Турунтаево – Халзаново
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы должны завершиться в ноябре текущего года

В Прибайкальском районе Бурятии в этом году капитально отремонтируют дорогу, соединяющую два близлежащих села: районный центр Турунтаево и Халзаново. Жителям Халзаново часто приходится ездить в районный центр, кроме того, ежедневно по этой дороге курсирует школьный автобус, делая четыре рейса в день.

- В настоящее время дорога имеет гравийное покрытие. Весной во время таяния снега и летом во время дождей на дороге часто образовывались ямы и выбоины, что затрудняло проезд автомобилей. В этом году на этом участке протяжённостью более двух километров приступят к ремонту, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ Александр Гоге.

Капитально отремонтировать планируется и дорогу, соединяющую два села, и её участок, проходящий через село Халзаново по улице Мелиораторов. Общая протяжённость ремонтируемого участка составит 2,3 км.

- Школьный автобус забирает детей с Халзаново и ещё одного села Карымск, и едет в Турунтаево. В целом выходит четыре рейса в день. Капитальный ремонт автомобильной дороги Турунтаево – Халзаново сделает её более безопасной и комфортной. Уже проведены торги на выполнение капитального ремонта, срок окончания работ ноябрь текущего года, — добавил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.

Напомним, в 2021 году в Прибайкальском районе привели в нормативное состояние более 3,8 км дорожного полотна. Стоимость выполняемых работ составила более 71 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.
Бурятия дорожный ремонт Прибайкальский район дороги

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