В Байкальском регионе обновили более 140 км трассы «Байкал»

Общество, Фото: ФКУ упрдор «Южный Байкал»

Также проведены реконструкции мостов в Бурятии и Иркутской области



В Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае обновили более 140 км трассы «Байкал». Всего отремонтировано 12 участков: девять в составе трассы Р-258 «Байкал», два — А-333 Култук – Монды – граница с Монголией и один — А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией. На всех объектах заменили дорожную одежду, выполнили устройство насыпи земляного полотна, укрепили обочины, откосы и кюветы, а также провели переустройство и ремонт водопропускных труб. Кроме того, свыше 80 км трассы Р-258 «Байкал» защитили слоями износа — технология позволяет улучшить сцепные качества верхнего слоя дорожного полотна и обеспечить нормативную ровность.



В Слюдянке Иркутской области завершена реконструкция моста через реку Малая Похабиха на 107-м км трассы Р-258 «Байкал». В ходе работ проезжая часть расширена до 1,5 м, грузоподъёмность сооружения увеличена до 11,5 тонн на ось. На трассе А-333 в Бурятии приведены в порядок мосты через реки Шабартайка и Зун-Мурэн, а также над ручьём на 100-м км. Начата реконструкция моста через реку Переемная на 225-м км Р-258 «Байкал», ввод в эксплуатацию которого намечен на 2023 год.



В поселках Сотниково и Сужа в Бурятии на федеральной трассе Р-258 «Байкал» (443-м и 446-м км) построены надземные пешеходные переходы. Также для обеспечения безопасности дорожного движения вдоль автодорог Р-258 и А-333 в границах 13 населённых пунктов (Култук, Боярский, Горный, Тимлюй, Мостовка, Быстрая, Тибельти, Зактуй, Харбяты, Шимки, Мойготы, Монды, Тохой) установили более 30 км линий электроосвещения. Объекты оснащены интеллектуальной системой технического учета электроэнергии, которая оптимизирует её потребление за счёт контроля мощности освещения. Добавим, что для маломобильных граждан, проживающих в селах Быстрая, Тибельти, Зактуй, Харбяты и Шимки, на наземных пешеходных переходах уложили тактильную плитку. Об этом сообщает управление федеральных автодорог «Южный Байкал».

