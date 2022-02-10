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Девочке из Воронежа подарили поездку на Байкал

Девочке из Воронежа подарили поездку на Байкал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мечту маленькой Алисы исполнила глава Ростуризма

9-летняя Алиса из Воронежа мечтала побывать на озере Байкал и покататься на коньках по байкальскому льду. Благодаря главе Ростуризма Зарине Догузовой мечта девочки исполнится, сообщили в ТИЦ «Байкал».

На путешествие ребёнка вдохновил фильм «Лёд» (6+).

Руководитель Ростуризма подарила Алисе коньки и путешествие на неделю всей семьёй на знаменитое озеро Байкал в феврале, когда на Байкале самый красивый прозрачный лёд. Совсем скоро Алиса приедет в Улан-Удэ.

В Бурятии Алиса познакомится с культурой и обычаями бурятского народа, испробует национальные блюда, включая знаменитые буузы, увидит самую большую голову Ленина, побывает в духовном центре буддизма России, а самое главное, прокатится на коньках по самому большому катку в мире - по Байкалу.

Когда девочка разговаривала по видеосвязи с Зариной Догузовой она расчувствовалась и всплакнула.

- Ты рада? – полюбопытствовала глава Ростуризма, на что девочка молча кивнула головой, прикрыв от радости и смущения рот ладонями.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также подарил пятилетней калининградке путёвку на Байкал в Бурятию. Девочка сможет увидеть маяк в селе Турка на Байкале, посетить горячие источники в Горячинске, попробовать блюда национальной кухни. Мечту исполнили в рамках проекта «Ёлка желаний». 

Байкал Ростуризм

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