Мечту маленькой Алисы исполнила глава Ростуризма
9-летняя Алиса из Воронежа мечтала побывать на озере Байкал и покататься на коньках по байкальскому льду. Благодаря главе Ростуризма Зарине Догузовой мечта девочки исполнится, сообщили в ТИЦ «Байкал».
На путешествие ребёнка вдохновил фильм «Лёд» (6+).
Руководитель Ростуризма подарила Алисе коньки и путешествие на неделю всей семьёй на знаменитое озеро Байкал в феврале, когда на Байкале самый красивый прозрачный лёд. Совсем скоро Алиса приедет в Улан-Удэ.
В Бурятии Алиса познакомится с культурой и обычаями бурятского народа, испробует национальные блюда, включая знаменитые буузы, увидит самую большую голову Ленина, побывает в духовном центре буддизма России, а самое главное, прокатится на коньках по самому большому катку в мире - по Байкалу.
Когда девочка разговаривала по видеосвязи с Зариной Догузовой она расчувствовалась и всплакнула.
- Ты рада? – полюбопытствовала глава Ростуризма, на что девочка молча кивнула головой, прикрыв от радости и смущения рот ладонями.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также подарил пятилетней калининградке путёвку на Байкал в Бурятию. Девочка сможет увидеть маяк в селе Турка на Байкале, посетить горячие источники в Горячинске, попробовать блюда национальной кухни. Мечту исполнили в рамках проекта «Ёлка желаний».
Девочке из Воронежа подарили поездку на Байкал
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Суточный прирост пока остаётся выше уровня в 1500 заболевших
Разъяснения дал главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев
Женщина обратилась прокуратуру
Сельчанин уже имел условное осуждение
Пожар потушили сотрудники лесхоза
Прокуратура начала проверку
В программу впервые включены гонки на верблюдах
Большинство из них расположены в Октябрьском районе
Памятник природы находится в Селенгинском районе Бурятии
11 ледовых переправ действуют в республике
Их получают семьи с доходами ниже прожиточного минимума
Комик хотел высмеять расизм, но изначально его не так поняли
Дети будут смотреть постановки с комфортом
Цымжидма Бадмаева преподаёт бурятский язык
В Улан-Удэ без существенных осадков