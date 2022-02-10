В районах Бурятии определили территории для благоустройства

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

В Прибайкальском районе благоустроят 10 территорий, в Иволгинском районе – 15



В Прибайкальском районе Бурятии в этом году планируется благоустроить 4 общественных и 6 дворовых территорий. На эти цели планируется выделить более 8 миллионов рублей.



Так, в сёлах Ильинка и Турка продолжится благоустройство общественной территории. В Ильинке на аллее по улице Октябрьская, 121 сделают ограждение, обустроят тротуары, установят освещение, скамейки и урны. В Турке установят спортивную площадку.



На станции Таловка преобразят дворовые территории по улицам Привокзальная, 3а и Лазо, 15, где заасфальтируют проезды, проведут освещение, установят лавочки и урны.



В селе Татаурово продолжится благоустройство общественной территории по улице Механизаторов, 9 и по дворовым территориях по улицам Новая, 12 и 4, Сельскохозяйственная, 11 и Трактовая, 9.



- Работы по благоустройству этих объектов завершаться в октябре-ноябре, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.



Также в этом году будут благоустроены дворовые территории в каждом сельском поселении Иволгинского района.



Так, в самом густонаселенном Гурульбинском сельском поселении планируют благоустроить 4 территории – по две в сёлах Гурульба и Поселье. В Сотниковском и Нижнеиволгинском поселениях – по 3 территории, в Иволгинском и Оронгойском поселениях – по 2 территории, в Гильбиринском поселении благоустроят одну территорию.



- Перечень дворовых территорий, которые примут участие в реализации программы «1000 дворов» от Иволгинского района, сформирован с учётом мнения жителей, а также по наличию свободных земельных участков. На сегодняшний день подбор земельного участка под будущее строительство всегда вызывает сложности из-за плотной застройки частного сектора в селах, – рассказали в управлении по развитию инфраструктуры администрации Иволгинского района.



Отметим, на благоустройство выбранных территорий направят более 75 миллионов рублей. На эти средства планируется строительство площадок для игр и занятий спортом, обновление дворовой инфраструктуры, создание территорий для отдыха и развития, доступных разным категориям пользователей.



- Уже до конца этого года в Иволгинском районе появятся 15 новых объектов, отвечающих всем современным требованиям и тенденциям. В каждом сельском поселении мы создадим современные зоны для отдыха и занятий спортом, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарём, - поделился глава МО «Иволгинский район» Николай Емонаков.



Работы по благоустройству дворовых территорий планируют начать не позднее середины мая, а завершить – до 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

