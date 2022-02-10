Разъяснения дал главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев
14-дневный карантин для прибывающих в РФ из Гонконга и ряда стран Африки отменён. Требование, введённое декабре из-за штамма «омикрон», который нашли как раз в Южной Африке, утратило силу.
- Постановление, которым регламентировались обязательная изоляция и лабораторное обследование граждан, прибывших из некоторых стран Африки и Гонконга, утратило силу, - пояснил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. - Прибывшим гражданам теперь не нужно будет соблюдать 14-дневную изоляцию и проходить двукратно ПЦР-тест. Отмечу, что ранее изданное постановление было принято в целях недопущения завоза штамма коронавируса «омикрон» в нашу страну, но сейчас в данных мероприятиях уже нет необходимости.
Ограничительные мероприятия, регламентированные постановлением, распространялись на лиц, прибывших из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединенной Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг.
Как сообщал «Байкал-Daily», о появлении штамма «омикрон» в республике стало известно в конце января. На фоне нового штамма заболеваемость коронавирусом в Бурятии разогналась до рекордных значений. Накануне вновь выявили более 1,5 тысяч заболевших.
Жителям Бурятии, прибывшим из ЮАР и Гонконга, отменили изоляцию
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