Жительнице Бурятии из-за неверных настроек раньше времени прекратили выплаты

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина обратилась прокуратуру



Жительница Селенгинского района Бурятии обратилась в прокуратуру с заявлением о проверке закона, регулирующего порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка.



Установлено, что неверные настройки программы, используемой для назначения этой выплаты уполномоченным органом, повлекли её прекращение ранее, чем определено законом. Заявительница недополучила положенные выплаты.



Начальнику отдела социальной защиты населения по Селенгинскому району внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого настройки программы изменены, женщине произведена доплата, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

