Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя
Незаконный оборот составил более 13,4 млн рублей
Двое улан-удэнцев признаны виновными в продаже поддельной алкогольной продукции: по пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа продукции без маркировки, этилового спирта без соответствующей лицензии», п. «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ «Использование поддельных акцизных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
В суде установлено, что обвиняемые с июня 2018 года по апрель 2019 года незаконно приобрели сырьё, из которого изготовили различного вида алкогольную продукцию. На произведённую продукцию они наклеили поддельные специальные марки, предназначенные для маркировки алкоголя, и реализовали её физическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
За время работы нелегального бизнеса оборот алкогольной продукции на сумму более 13,4 млн рублей.
Суд назначил виновным наказание в виде 5 лет 6 месяцев и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Улан-удэнцев отправили в колонию за продажу поддельного алкоголя
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