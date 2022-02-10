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Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона

Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу денег и телефона
Общество,  Фото:pexels.com
Сельчанин уже имел условное осуждение

Житель Кабанского района Бурятии признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счёта».

В судебном заседании установлено, что 19-летний житель посёлка Каменск в августе 2021 года обнаружил лежащий на земле сотовый телефон и решил оставить его себе. Молодой человек не стал искать собственника телефона и возвращать ему гаджет.

Кроме того, используя услугу «Мобильный банк», он перевёл деньги с банковского счёта потерпевшего на доступные ему счета, тем самым украл 16 тысяч рублей.

- Кабанский районный суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначил виновному наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.

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