Житель Бурятии через суд вернёт деньги за тушение лесного пожара

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар потушили сотрудники лесхоза



Как выяснила прокурорская проверка, в апреле 2021 года в результате сжигания местным жителем порубочных остатков произошёл лесной пожар. Огонь потушили сотрудники Кижингинского лесхоза.



Виновника пожара привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности», ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.



Прокурор района в суд направил иск о взыскании с виновника в пользу республики Бурятия денег, затраченных на тушение лесного пожара.



Мировым судьёй судебного участка Кижингинского района исковые требования прокурора удовлетворены.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

