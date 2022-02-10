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Житель Бурятии через суд вернёт деньги за тушение лесного пожара

Житель Бурятии через суд вернёт деньги за тушение лесного пожара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар потушили сотрудники лесхоза

Как выяснила прокурорская проверка, в апреле 2021 года в результате сжигания местным жителем порубочных остатков произошёл лесной пожар. Огонь потушили сотрудники Кижингинского лесхоза.

Виновника пожара привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности», ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.

Прокурор района в суд направил иск о взыскании с виновника в пользу республики Бурятия денег, затраченных на тушение лесного пожара.

Мировым судьёй судебного участка Кижингинского района исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура лесные пожары

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