Пожар потушили сотрудники лесхоза
Как выяснила прокурорская проверка, в апреле 2021 года в результате сжигания местным жителем порубочных остатков произошёл лесной пожар. Огонь потушили сотрудники Кижингинского лесхоза.
Виновника пожара привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности», ему назначен штраф в размере пяти тысяч рублей.
Прокурор района в суд направил иск о взыскании с виновника в пользу республики Бурятия денег, затраченных на тушение лесного пожара.
Мировым судьёй судебного участка Кижингинского района исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии через суд вернёт деньги за тушение лесного пожара
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сельчанин уже имел условное осуждение
Пожар потушили сотрудники лесхоза
Прокуратура начала проверку
В программу впервые включены гонки на верблюдах
Большинство из них расположены в Октябрьском районе
Памятник природы находится в Селенгинском районе Бурятии
11 ледовых переправ действуют в республике
Их получают семьи с доходами ниже прожиточного минимума
Комик хотел высмеять расизм, но изначально его не так поняли
Дети будут смотреть постановки с комфортом
Цымжидма Бадмаева преподаёт бурятский язык
В Улан-Удэ без существенных осадков
В регионе зарегистрировано более 111 тысяч случаев заражения
На предприятии обещают однокомнатную квартиру тем, кто проработает пять лет
Соревнования пройдут с 19 по 24 февраля