В Иркутской области из спецучреждения сбежал ребёнок

Прокуратура начала проверку
Прокуратура Падунского района Братска организовала проверку в связи с поступлением сообщения о самовольном уходе несовершеннолетнего из учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.
- В ходе проверки ведомством будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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