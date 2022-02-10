В Иркутской области из спецучреждения сбежал ребёнок

Прокуратура начала проверку



Прокуратура Падунского района Братска организовала проверку в связи с поступлением сообщения о самовольном уходе несовершеннолетнего из учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.



- В ходе проверки ведомством будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

