В регионе зарегистрировано более 111 тысяч случаев заражения
За минувшие сутки в Забайкальском крае выявлено 1 353 новых подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 111 638 забайкальцев.
За прошедшие сутки 1 312 человек вылечились от коронавируса, общее количество победивших болезнь забайкальцев составило 97 981.
В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести коронавирусной инфекции, из них 87 человек находятся в тяжёлом состоянии, 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За весь период COVID-19 унёс жизни 2 400 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных случая от коронавируса.
В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае возросла нагрузка на систему здравоохранения. Все амбулаторные и стационарные службы приведены в режим повышенной готовности.
Ограничения введены на территории Агинского округа до 1 марта. На всей территории края приостановлены массовые мероприятия для детей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии коронавирус несколько снизил темпы прироста. За прошедшие сутки выявили на 39 больных меньше, чем днём ранее – 1562. Общее число случаев заражения превысило 102 тысячи.
За сутки в Забайкалье зарегистрировано более 1300 новых случаев COVID-19
Общество, Фото:
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