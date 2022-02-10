Учительница из Бурятии стала героиней кинофильма

Общество, Фото: предоставлено правительством РБ

Цымжидма Бадмаева преподаёт бурятский язык



Цымжидма Бадмаева – учитель бурятского языка Ехэ-Цахирской школы Закаменского района. Она победитель межрегионального конкурса «Эрхим багша – 2020», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



На её занятиях школьники не только изучают родной язык, но и поют народные песни, играют в традиционные игры, изучают устное народное творчество.



Цымжидма Бадмаева стала героиней фильма «Эрхим багша. Стражи трепещущего времени» (0+). Кинолента посвящена учителям бурятского языка и литературы.



Снято уже 26 фильмов – с фрагментами уроков, внеклассных мероприятий, эпизодами из жизни учителей, которые своей профессией прививают детям любовь к родному языку, литературе и культуре.

