Цымжидма Бадмаева преподаёт бурятский язык
Цымжидма Бадмаева – учитель бурятского языка Ехэ-Цахирской школы Закаменского района. Она победитель межрегионального конкурса «Эрхим багша – 2020», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
На её занятиях школьники не только изучают родной язык, но и поют народные песни, играют в традиционные игры, изучают устное народное творчество.
Цымжидма Бадмаева стала героиней фильма «Эрхим багша. Стражи трепещущего времени» (0+). Кинолента посвящена учителям бурятского языка и литературы.
Снято уже 26 фильмов – с фрагментами уроков, внеклассных мероприятий, эпизодами из жизни учителей, которые своей профессией прививают детям любовь к родному языку, литературе и культуре.
Учительница из Бурятии стала героиней кинофильма
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