В программу впервые включены гонки на верблюдах
В Монголии объявлены даты проведения VII традиционного фестиваля зимних видов спорта. С 18 по 20 февраля в комплексе «Скай Ресорт», расположенном в 13 километрах к юго-востоку от Улан-Батора, состоятся различные мероприятия: национальная игра в кости на льду, соревнования по стрельбе из лука на льду, концерт и показ национальных монгольских костюмов.
Также в рамках фестиваля в этом году впервые пройдут верблюжьи гонки. Гонки состоятся в сомоне Баруунбаян-Улаан аймака Уверхангай с 5 по 6 марта.
- Фестиваль направлен на популяризацию монгольской культуры, традиционных зимних видов спорта среди подрастающего поколения и увеличение потока иностранных туристов в Монголию, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
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В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта
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