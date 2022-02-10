В Монголии пройдёт фестиваль традиционных зимних видов спорта

В программу впервые включены гонки на верблюдах



В Монголии объявлены даты проведения VII традиционного фестиваля зимних видов спорта. С 18 по 20 февраля в комплексе «Скай Ресорт», расположенном в 13 километрах к юго-востоку от Улан-Батора, состоятся различные мероприятия: национальная игра в кости на льду, соревнования по стрельбе из лука на льду, концерт и показ национальных монгольских костюмов.



Также в рамках фестиваля в этом году впервые пройдут верблюжьи гонки. Гонки состоятся в сомоне Баруунбаян-Улаан аймака Уверхангай с 5 по 6 марта.



- Фестиваль направлен на популяризацию монгольской культуры, традиционных зимних видов спорта среди подрастающего поколения и увеличение потока иностранных туристов в Монголию, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



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