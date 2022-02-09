Работник заповедника на Байкале создал карту лесных пожаров

Исследование оценили на крупном конкурсе



В Байкало-Ленском государственном заповеднике создали карту лесных пожаров, на основе данных за последние 40 лет. Это поможет специалистам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в предотвращении стихии и борьбе с ней.



- Документ создан на базе геоинформационной системы (ГИС) ArcGis и включает в себя анализ данных наземных метеонаблюдений и космомониторинга (данных дистанционного зондирования земли). Карта позволяет с большой точностью определить площадь, пройденную лесными пожарами и проанализировать зависимость между случаями возникновения и распространения лесных пожаров с такими факторами, как крутизна и экспозиция склонов, температурный режим и преобладающие ветра, плотность и тип древостоя, сомкнутость и высоту крон, - рассказала в «Заповедном Прибайкалье».



Работа с названием «Карта лесных пожаров на территории заповедника «Байкало-Ленский» за период 1981-2021 год» уже получила высокую оценку на международном уровне. Её отметили организаторы конкурса «Галерея карт» - специалисты Esri, компании-производителя геоинформационных систем (самого крупного и старейшего разработчика подобных систем в мире). Разработка Сергея Крюкова заняла третье место, пропустив вперёд карты от РАНХИГС и ЦМИ МГУ, посвящённые населению муниципальных образований России и морским млекопитающим Баренцева моря.



Автор и разработчик карты, сотрудник информационно-аналитического отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Сергей Крюков считает, что новинка позволит актуализировать расчёты относительно классов пожарной опасности для той или иной местности, предусмотреть объёмы и набор необходимых мер реагирования, служить практическим дополнением к данным по лесоустройству в заповеднике.



Справка:



Байкало-Ленский заповедник создан в Иркутской области 5 декабря 1986 года, его площадь — 659,9 тыс. га, это 100 км байкальского побережья, Байкальский хребет и бескрайняя тайга. Отсюда свой исток берет самая протяжённая река России — река Лена.



Байкало-Ленский — самый крупный заповедник в районе озера Байкал, где представлены все ландшафты северного Прибайкалья: от реликтовых степей и горной лесостепи до среднегорной и горной тайги и высокогорья с гольцами, массивами кедрового стланика, горными тундрами и альпийскими лугами. Все ландшафты заповедника естественны и практически не нарушены деятельностью человека.



Заповедник служит огромным резерватом, где сохраняется высокая плотность баргузинского соболя, бурого медведя, выдры, кабарги, изюбря, дикого северного оленя и лося. Это генетический банк, хранящий всё разнообразие особо охраняемых видов животных и растений Прибайкалья.



