 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 февраля

08 февраля

Популярное

Работник заповедника на Байкале создал карту лесных пожаров

Работник заповедника на Байкале создал карту лесных пожаров
Общество, 
Исследование оценили на крупном конкурсе

В Байкало-Ленском государственном заповеднике создали карту лесных пожаров, на основе данных за последние 40 лет. Это поможет специалистам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в предотвращении стихии и борьбе с ней.

- Документ создан на базе геоинформационной системы (ГИС) ArcGis и включает в себя анализ данных наземных метеонаблюдений и космомониторинга (данных дистанционного зондирования земли). Карта позволяет с большой точностью определить площадь, пройденную лесными пожарами и проанализировать зависимость между случаями возникновения и распространения лесных пожаров с такими факторами, как крутизна и экспозиция склонов, температурный режим и преобладающие ветра, плотность и тип древостоя, сомкнутость и высоту крон, - рассказала в «Заповедном Прибайкалье».

Работа с названием «Карта лесных пожаров на территории заповедника «Байкало-Ленский» за период 1981-2021 год» уже получила высокую оценку на международном уровне. Её отметили организаторы конкурса «Галерея карт» - специалисты Esri, компании-производителя геоинформационных систем (самого крупного и старейшего разработчика подобных систем в мире). Разработка Сергея Крюкова заняла третье место, пропустив вперёд карты от РАНХИГС и ЦМИ МГУ, посвящённые населению муниципальных образований России и морским млекопитающим Баренцева моря.

Автор и разработчик карты, сотрудник информационно-аналитического отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Сергей Крюков считает, что новинка позволит актуализировать расчёты относительно классов пожарной опасности для той или иной местности, предусмотреть объёмы и набор необходимых мер реагирования, служить практическим дополнением к данным по лесоустройству в заповеднике.

Справка:

Байкало-Ленский заповедник создан в Иркутской области 5 декабря 1986 года, его площадь — 659,9 тыс. га, это 100 км байкальского побережья, Байкальский хребет и бескрайняя тайга. Отсюда свой исток берет самая протяжённая река России — река Лена.

Байкало-Ленский — самый крупный заповедник в районе озера Байкал, где представлены все ландшафты северного Прибайкалья: от реликтовых степей и горной лесостепи до среднегорной и горной тайги и высокогорья с гольцами, массивами кедрового стланика, горными тундрами и альпийскими лугами. Все ландшафты заповедника естественны и практически не нарушены деятельностью человека.

Заповедник служит огромным резерватом, где сохраняется высокая плотность баргузинского соболя, бурого медведя, выдры, кабарги, изюбря, дикого северного оленя и лося. Это генетический банк, хранящий всё разнообразие особо охраняемых видов животных и растений Прибайкалья.

Байкал заповедник лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Работник заповедника на Байкале создал карту лесных пожаров
Работник заповедника на Байкале создал карту лесных пожаров
Общество, 09.02.2022
Исследование оценили на крупном конкурсе
Даня Милохин отдыхает на Байкале
Даня Милохин отдыхает на Байкале
Общество, 09.02.2022
Один из самых известных тик-токеров России снимает видео на Байкале
Улан-удэнцев попросили сдать кровь для больных ковидом
Улан-удэнцев попросили сдать кровь для больных ковидом
Общество, 09.02.2022
Просьбы о помощи разместили родственники пациентов
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 09.02.2022
За январь 634 пьяных водителей лишились водительских прав
Больше 200 подростков вакцинировались от коронавируса в Иркутской области
Больше 200 подростков вакцинировались от коронавируса в Иркутской области
Общество, 09.02.2022
Вакцину могут получить подростки в возрасте от 12 до 17 лет
В Бурятии водители жалуются на перевозчиков угля
В Бурятии водители жалуются на перевозчиков угля
Общество, 09.02.2022
Машины жителей республики оказываются повреждены из-за недобросовестных водителей
В Бурятии школьники пожаловались на компот с личинками
В Бурятии школьники пожаловались на компот с личинками
Общество, 09.02.2022
Большинство школьников по-прежнему недовольно качеством еды в столовых
МЧС признало опасным фестиваль «Дни скорости на льду Байкала»
МЧС признало опасным фестиваль «Дни скорости на льду Байкала»
Общество, 09.02.2022
Фестиваль планируется провести в проливе Малое Море
В школах Улан-Удэ останутся под запретом массовые мероприятия
В школах Улан-Удэ останутся под запретом массовые мероприятия
Общество, 09.02.2022
В школах будут усилены меры по профилактике распространения коронавируса
В Бурятии на въезде в район хотят установить «Хранителей Тунки»
В Бурятии на въезде в район хотят установить «Хранителей Тунки»
Общество, 09.02.2022
Бурятский скульптор Чингис Шонхоров создал проект необычной стелы
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить боовы
В Улан-Удэ осуждённые научились готовить боовы
Общество, 09.02.2022
Кулинарное занятие приурочили к празднованию Белого месяца
Школьники Бурятии вернутся за парты в понедельник
Школьники Бурятии вернутся за парты в понедельник
Общество, 09.02.2022
Оперштаб принял решение по поводу дистанта школьников
Собак из Якутии временно принял бурятский приют
Собак из Якутии временно принял бурятский приют
Общество, 09.02.2022
После прибытия из Якутии фуры с 45 собаками в Бурятии возбудили административное дело

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^