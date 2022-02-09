В Мухоршибирском районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Малышек назвали Василисой и Вероникой



9 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии состоялась торжественная регистрация второй двойни в 2022 году. Именно в этот день первые в жизни документы – свидетельства о рождении Вероники и Василисы получили их родители Юлия Фёдоровна и Алексей Юрьевич, жители села Тугнуй.



- Василиса — производная форма от мужского Василий. Это имя в переводе с греческого языка означает «царственная». Значение имени наделяет малышку организованностью, деловитостью, самостоятельностью. Имя Вероника имеет древнегреческое происхождение, являясь производным от имени Ференике. Значение последнего переводится как «несущая победу», - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.



Сотрудники Мухоршибирского районного отделения поздравили счастливую маму с радостным событием и вручили документы о рождении дочерей.

