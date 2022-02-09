Малышек назвали Василисой и Вероникой
9 февраля в Мухоршибирском районе Бурятии состоялась торжественная регистрация второй двойни в 2022 году. Именно в этот день первые в жизни документы – свидетельства о рождении Вероники и Василисы получили их родители Юлия Фёдоровна и Алексей Юрьевич, жители села Тугнуй.
- Василиса — производная форма от мужского Василий. Это имя в переводе с греческого языка означает «царственная». Значение имени наделяет малышку организованностью, деловитостью, самостоятельностью. Имя Вероника имеет древнегреческое происхождение, являясь производным от имени Ференике. Значение последнего переводится как «несущая победу», - сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Сотрудники Мухоршибирского районного отделения поздравили счастливую маму с радостным событием и вручили документы о рождении дочерей.
В Мухоршибирском районе Бурятии родилась вторая двойня с начала года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителями стали представители Каменска и Улан-Удэ
На востоке России проходят сборы с военнослужащими, находящимися в запасе
Победителю спортсмен уступил всего 3 секунды
Они должны решать вопросы по жизнеобеспечению и развитию закреплённых территорий
Все они расположены на территории Забайкальского национального парка
Сборная республики завоевала 4 медали соревнований
Автор объявления уверен, что банкнота станет талисманом
Минздрав Бурятии дал пояснения по нововведению
Чемпионат России пройдёт осенью
Представители губернатора Иркутской области побывали в Аларском дацане
Исследование оценили на крупном конкурсе
Один из самых известных тик-токеров России снимает видео на Байкале
Просьбы о помощи разместили родственники пациентов
За январь 634 пьяных водителей лишились водительских прав
Занятия проводятся в ином формате