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Улан-удэнцев попросили сдать кровь для больных ковидом

Улан-удэнцев попросили сдать кровь для больных ковидом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Просьбы о помощи разместили родственники пациентов

В соцсетях появились обращения жителей Бурятии, которые просят сдать кровь для своих родственников. Пациенты находятся в тяжёлом состоянии в связи с коронавирусом.

- Совсем молодой парень лежит в реанимации. Коварная болезнь не отпускает из цепких лап. Поэтому обращаемся ко всем, помогите Виктору! Нужна кровь, группа не имеет значения, - просят о помощи в вайбер-чате Курумканского района.

Виктор единственный сын в семье, 1994 года рождения, борется с последствиями ковида. Родные сообщают, что он живёт в Улан-Удэ, окончил Иркутский политехнический университет.

- Помогите, сдайте кровь, на станции переливания крови на Пирогова. Там нет крови! Совсем! Надо сказать, что сдаём для Виктора Олеговича, - умоляют родственники юноши.

Также сообщается, что срочно нужна кровь жительнице Бурятии Зинаиде 1954 года рождения.

- Завтра опять операция, и крови не хватает, - сообщают родственники женщины.

На станции переливания крови, в свою очередь, пояснили, что люди сами размещают обращения, не согласовывая информацию и не зная реальной ситуации.

- Запас крови постоянно пополняется, острой нехватки нет, но мы ежедневно призываем сдать кровь, и ждём доноров, - пояснили «Байкал-Daily» на станции.

Также Бурятская республиканская станция переливания крови сообщает, что с 1 февраля физкультурно-спортивный комплекс предоставляет скидку на посещение бассейна в размере 20% донорам.

Такой вид стимулирования доноров направлен на привлечение наибольшего количества здоровых доноров и повышения мотивации за счет поощрения их заслуг.
Донорство крови

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