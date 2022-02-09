Улан-удэнцев попросили сдать кровь для больных ковидом

Просьбы о помощи разместили родственники пациентов



В соцсетях появились обращения жителей Бурятии, которые просят сдать кровь для своих родственников. Пациенты находятся в тяжёлом состоянии в связи с коронавирусом.



- Совсем молодой парень лежит в реанимации. Коварная болезнь не отпускает из цепких лап. Поэтому обращаемся ко всем, помогите Виктору! Нужна кровь, группа не имеет значения, - просят о помощи в вайбер-чате Курумканского района.



Виктор единственный сын в семье, 1994 года рождения, борется с последствиями ковида. Родные сообщают, что он живёт в Улан-Удэ, окончил Иркутский политехнический университет.



- Помогите, сдайте кровь, на станции переливания крови на Пирогова. Там нет крови! Совсем! Надо сказать, что сдаём для Виктора Олеговича, - умоляют родственники юноши.



Также сообщается, что срочно нужна кровь жительнице Бурятии Зинаиде 1954 года рождения.



- Завтра опять операция, и крови не хватает, - сообщают родственники женщины.



На станции переливания крови, в свою очередь, пояснили, что люди сами размещают обращения, не согласовывая информацию и не зная реальной ситуации.



- Запас крови постоянно пополняется, острой нехватки нет, но мы ежедневно призываем сдать кровь, и ждём доноров, - пояснили «Байкал-Daily» на станции.



Также Бурятская республиканская станция переливания крови сообщает, что с 1 февраля физкультурно-спортивный комплекс предоставляет скидку на посещение бассейна в размере 20% донорам.



Такой вид стимулирования доноров направлен на привлечение наибольшего количества здоровых доноров и повышения мотивации за счет поощрения их заслуг.

