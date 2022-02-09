Вакцину могут получить подростки в возрасте от 12 до 17 лет
Больше двух сотен подростков уже поставили прививку от коронавируса в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Иркутскую область поступило 1680 доз вакцины от коронавируса «Спутник M», которые были распределены в ряд медицинских организаций.
- Иммунизация ведётся по предварительной записи по телефонам медорганизаций и через сайт госуслуг. Кроме того, при наличии в поликлинике вакцины, можно привиться в день обращения к педиатру. Большая часть вакцины распределена по детским поликлиниками Иркутска. Препарат также направлен в Ангарск, Братск, Нижнеудинск, Саянск, Усть-Илимск, посёлок Мама и ряд других территорий, - сообщила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.
Она также отметила, что медучреждения региона продолжают прививочную кампанию взрослого населения. На сегодняшний день в регионе имеется 41-дневный запас вакцин для иммунизации.
- Региональный минздрав направил заявку о поставке дополнительной партии вакцины «Спутник лайт» в количестве 55 тысяч доз, которая используется для иммунизации переболевших и привитых ранее. Вместе с тем, для поддержания более длительного постпрививочного иммунитета при повторной иммунизации рекомендуется использовать двукратную схему иммунизации, особенно для лиц старшей возрастной группы, - пояснила Данилова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели в Бурятию поступила вакцина против коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. Всего поступило 220 доз. Они уже распределены по поликлиникам города. Одними из первых вакцинацию прошли дети главы Бурятии Алексея Цыденова.
Больше 200 подростков вакцинировались от коронавируса в Иркутской области
Общество, Фото:
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