В Улан-Удэ без существенных осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с, позёмка. Температура днём -14,-19, местами -21,-26.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -17,-19.
В Бурятии местами небольшой снег
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