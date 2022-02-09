В Бурятию на сборы приехали резервисты из Забайкалья

На востоке России проходят сборы с военнослужащими, находящимися в запасе
В гвардейском танковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, организованы сборы с личным составом мобилизационного людского резерва. В плановых учебных мероприятиях принимают участие военнослужащие, находящиеся в запасе, из Бурятии и Забайкальского края.
В ходе учебных сборов на полигоне «Дивизионный» под руководством офицеров обучаемые осваивают применение современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении воинских частей ВВО. Помимо этого, с резервистами пройдут занятия по профессионально-должностной подготовке.
Для проживания резервистов подготовлены казармы в военном городке танкового соединения.
В Амурской области на общевойсковом полигоне «Екатеринославский» Восточного военного округа также организованы полевые занятия с резервистами. Из Белогорского военного комиссариата, личный состав мобрезерва на военном автотранспорте прибыл в одну из воинских частей города. Резервистов встречал военный оркестр общевойскового объединения ВВО и старшие групп. Все участники прошли тесты на COVID-19, были экипированы и получили банковские карты.
Сборы с военнослужащими, находящимися в запасе, продолжаются и в Хабаровском крае на базе мотострелкового соединения Восточного военного округа. К сборам привлечены резервисты из Хабаровского края и Еврейской автономной области, которые централизовано доставлены на общевойсковой полигон «Князе-Волконский». В рамках мероприятия с участниками проводятся теоретические и практические занятия с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия.
- Участники сборов обеспечены обмундированием, бесплатным трёхразовым питанием и медицинским обеспечением. Кроме того, они освобождаются от работы или учебы с сохранением места и заработной платы. Также каждый резервист получит денежное довольствие за участие в сборовых мероприятиях, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятию на сборы приехали резервисты из Забайкалья
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