В Забайкалье собираются брать плату за въезд в природные парки

Нововведения затронут территорию Ивано-Арахлейских озёр



В Забайкальском крае на совещании по развитию туризма обсудили вопрос о платном въезде на территорию особо охраняемых природных парков. По мнению владельцев турбаз, платный въезд позволит охранять окружающую среду и чаще убирать мусор.



- Правительство страны ещё в июле 2020 года внесло предложение об организации платного посещения таких территорий. И речь не идёт о больших суммах, пока только о символических. Однако даже такие средства способны материально поддержать наш природный парк, – пояснила замминистра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.



Согласны с этим и владельцы туристических баз.



- Сейчас началась работа над решением многолетних проблем, таких как уборка мусора, строительство качественных дорог. Обеспечение сотовой связью. И поэтому материальная поддержка пригодится, – отметил член совета при общественной палате региона и владелец турбазы Сергей Ворожейкин.



К обсуждению вопроса предложили вернуться на площадке министерства природных ресурсов, так как именно они непосредственно занимаются особо охраняемыми природными территориями.



Кроме этого, на совещании подвели итоги работы по развитию всего Ивано-Арахлейского природного парка, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.



- Уже произведён ремонт участков дороги от села Беклемишево до озера Большой Ундугун. Также создана карта с указанием границы населенных пунктов, зон отдыха, прибрежных зон, автодорог, полигонов и территории покрытия сотовой связи. Заключены договоры между турбазами и компанией «Олерон+» на вывоз мусора, – добавила Юлия Иванова.

