МЧС признало опасным фестиваль «Дни скорости на льду Байкала»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Фестиваль планируется провести в проливе Малое Море



Сотрудники МЧС не рекомендуют проводить запланированный с 20 февраля по 10 марта 2022 года фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» (0+). Мероприятие собирались провести на акватории озера Байкал в проливе Малое море в границах Прибайкальского национального парка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Действующее законодательство запрещает проезд транспортных средств по водному объекту вне переправы по льду. Это требование правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области.



- Кроме того, нынешней зимой ледовая обстановка на Байкале сложная - процессы ледообразования не завершены. Из-за неустойчивого температурного режима нарастание льда происходит медленно, структура его неоднородна, наблюдаются многочисленные трещины и щели. Лёд частично встал в районе заливов, но при этом он не набрал крепости, толщина его имеет резкие перепады, сопряжение с берегом слабое. Штормовые ветры, характерные для зимнего периода, способствуют разрушению ледовых полей, образованию трещин, торосов. В районе пролива Малое Море толщина льда составляет от 2 до 35 сантиметров, - рассказал начальник Центра ГИМС Александр Козлов.



На контроле Центра государственной инспекции по маломерным судам более 40 различных массовых мероприятий на водных объектах. Все они связаны с выходом людей на лёд. Среди них соревнования по подлёдной рыбалке, ультрамарафон «Adrenalin Rushians Ultra Ice Marathon», фестивали ледовых скульптур «Живи на Байкале» и зимнего плавания «Ольхон Ice Fest 2022», ледовый переход «Встреча с Байкалом», соревнования по ледовому гольфу, cплав на спортивных рафтах и многие другие. Организаторы обязаны за десять дней до проведения мероприятия информировать МЧС и другие надзорные органы, чтобы минимизировать риск для жизни и здоровья участников.



