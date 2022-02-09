В России начнут выдавать COVID-сертификаты при наличии антител

QR-код будет действовать в течение шести месяцев



Минздрав с 21 февраля разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации, сообщает РБК.



Сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на едином портале указанных сведений» в течение трёх календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.



В сертификате будут графы о номере записи на портале госуслуг, дате проведения исследования, методе исследования, наименовании производителя использованного медицинского изделия, а также медицинской организации, которая проводила тестирование. Данные о титре антител указываться не будут.



QR-код будет действовать в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. «Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», — передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу минздрава.

