QR-код будет действовать в течение шести месяцев
Минздрав с 21 февраля разрешил выдавать QR-коды по результатам теста на антитела к коронавирусу. Приказ ведомства опубликован на портале правовой информации, сообщает РБК.
Сертификат, содержащий сведения о положительных результатах теста на антитела, «формируется однократно при наличии на едином портале указанных сведений» в течение трёх календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.
В сертификате будут графы о номере записи на портале госуслуг, дате проведения исследования, методе исследования, наименовании производителя использованного медицинского изделия, а также медицинской организации, которая проводила тестирование. Данные о титре антител указываться не будут.
QR-код будет действовать в течение шести месяцев с даты получения результатов теста. «Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен», — передаёт РБК со ссылкой на пресс-службу минздрава.
В России начнут выдавать COVID-сертификаты при наличии антител
Общество, Фото:
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