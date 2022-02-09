В Иркутской зоогалерее от старости умер леопард

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Больше 17 лет леопард радовал гостей



В Иркутской зоогалерее умер леопард Лёпа. Он скончался поздним вечером, сообщили представители Иркутской зоогалереи.



19 апреля ему исполнилось бы 18 лет, больше 17 из которых он прожил в зоогалерее. Для леопарда это глубокая старость. В природе они живут 10-12 лет, в зоопарках – 15-17.



- Всё закономерно, конечно, но легче от этого никак не становится. Да, мы знали, что так будет, да, мы видели, что в этот раз проигрываем борьбу с возрастом и хроническими болезнями, но всё равно оказались не готовы, - говорится в сообщении Иркутской зоогалереи.



Сотрудники очень любили Лёпу, он был одним из самых первых питомцев.



- Он не просто был умным и красивым, он был нашим первым настоящим котом, с которого началась и большая любовь к этому семейству, и весь зоопарк. Если бы не Лёпа, неизвестно существовала бы сегодня зоогалерея вообще, - поделились сотрудники.



К смерти Лёпы привела старость и «болячки», с которыми специалисты боролись много лет:



- Могли ли мы что-то сделать? Что могли, конечно делали, и не один год. Но, в случае с домашним котиком он давно уже был бы кастрирован (отсюда много проблем с мочеполовой системой), сидел бы на специальном лечебном корме и регулярно лежал бы под системами, вперемешку с инъекциями.



Искать нового леопарда Иркутская зоогалерея не будет. «Лёпу не заменить», - поясняют в учреждении.

